Serata con l'esorcista al Santuario della Madonna della Gurva

Il 24 agosto al santuario della Madonna della Gurva alle 20.45 terrà un incontro pubblico con l'esorcista della diocesi don Gianni Remogna. Il religioso recentemente è intervenuto a Domodossola al Cinema Corso per un dibattito seguito alla proiezione del docufilm “Libera nos. Il trionfo sul male”.

Già in quell'occasione il sacerdote aveva parlato del Santuario anzaschino come di un luogo “privilegiato” per la liberazione delle persone possedute dal demonio e aveva spiegato di aver notato benefici nelle persone che erano ricorse al suo aiuto e che poi, su suo consiglio, si erano recate al Santuario a pregare. Il 24 luglio al Santuario della Madonna della Gurva don Gianni Remogna approfondirà l'argomento nella serata “La Madonna della Gurva combatte il diavolo”.