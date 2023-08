Gottardo, nella galleria di base tornano a circolare 90 treni merci

Dal 23 agosto via libera al transito nella galleria di base del San Gottardo per 90 treni merci al giorno.

Le FFS annunciano che ''dal 23 agosto 2023 il traffico merci potrà tornare a circolare dalla canna est della galleria di base del San Gottardo. Sarà possibile far transitare nella galleria circa 90 treni merci al giorno, mentre altri 20 continueranno a essere dirottati sulla linea panoramica. Dal 24 agosto 2023 migliorerà anche l’offerta nel traffico viaggiatori e i treni da e per l’Italia circoleranno di nuovo direttamente. La capacità di posti a sedere nel traffico nazionale sarà solo ancora leggermente ridotta. Sono di nuovo possibili anche gite giornaliere spontanee in Ticino. I lavori per la riapertura della canna est non danneggiata della galleria di base del San Gottardo sono in pieno svolgimento e procedono bene. La sostituzione con un portone mobile del portone di cambio binario severamente compromesso nell’incidente è andata a buon fine. Nei prossimi giorni si procederà con i necessari interventi nell’apparecchio centrale. Inoltre, sarà necessario effettuare delle corse di prova. Come annunciato, dal 23 agosto 2023 il traffico merci potrà nuovamente transitare nella galleria di base''.

A partire da tale data potranno circolare nella galleria di base circa 90 treni merci al giorno, mentre altri 20 continueranno a essere dirottati sulla linea panoramica. Potranno così circolare attraverso l’asse del San Gottardo 110 treni merci al giorno.

''L'apertura permetterà di decongestionare il traffico merci - dicono le FFS - . Per cominciare, saranno fatti circolare i treni di transito ricoverati in Svizzera e all’estero. Questi, a causa dell'altezza agli angoli di 4 metri, non hanno potuto essere dirottati sulla linea panoramica del San Gottardo. Al contempo, per consentire il trasporto di tutte le merci continueranno a esserci deviazioni di treni merci sull’asse Lötschberg–Sempione e sulla linea del Brennero. I concetti di produzione esatti sono in fase di elaborazione. Insieme alle ferrovie partner, le FFS fanno tutto il possibile per garantire un continuo ampliamento delle tracce per il traffico merci''

Una della canne della galleria di base del Gottardo era stata danneggiata il 10 agosto: un vagone di un treno merci, partito da Chiasso per Mannheim, in transito a 100 chilometri all’ora, all’altezza di uno scambio, ha deragliato portandosi dietro altre sedici carrozze. Per otto chilometri il capotreno non si è accorto di nulla e l’incidente ha provocato un disastro nell’infrastruttura. Un incidente che ha bloccato un tunnel fondamentale per i collegamento tra Sud e Nord Europa, provocado disagi alla circolazione ferroviaria.