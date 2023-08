Via a San Bartolomeo: Villa Summer Party con dj Molella

Prende il via questa sera – giovedì 24 agosto – la Festa Patronale di San Bartolomeo di Villadossola. Un appuntamento irrinunciabile per la città, che festeggia il suo santo patrono con un programma ricco di appuntamenti, che uniscono le celebrazioni religiose alle numerose tradizioni che la festa porta con sé.

Si inizia dunque il 24 agosto, con una serata dedicata alla musica e al divertimento. Si tratta di Villa Summer Party Volume 2, la seconda edizione della festa che già lo scorso anno si era tenuta in Piazza della Repubblica. La serata ha come protagonista la musica, con la presenza di tre diversi deejay che faranno ballare l’intera piazza di Villadossola. Si inizia con Dj Lupoalberto, villadossolese doc, che lascerà poi il posto a Dj Panico. Special guest per la serata sarà Dj Molella, uno degli storici speaker e disc jockey di Radio Deejay e Radio m2o.

Villa summer Party prende il via a partire dalle ore 18, come sempre in Piazza della Repubblica, e continua per tutta la serata. Alla stessa ora apre anche l’Area Bar, che rimane aperta fino al termine della festa.