Tutto pronto per la patronale di San Bartolomeo: il programma

Da giovedì 24 a lunedì 28 agosto torna in scena a Villadossola la Festa Patronale di San Bartolomeo. Come ogni anno, le ricorrenze religiose si uniscono a momenti di festa e di condivisione per celebrare il santo patrono della città, anche se per il 2023 bisognerà rinunciare ad alcune importanti tradizioni come i falò e la gara di pesca.

Si inizia il 24 agosto con l’attesissimo "Villa Summer Party Volume 2", una serata all’insegna della musica e del divertimento dedicata ai giovani. La festa prende il via alle 18, come sempre in Piazza della Repubblica, con Dj Lupoalberto, Dj Panico e un ospite speciale, Dj Molella direttamente da Radio Deejay.

La festa prosegue venerdì 25 agosto con la tradizionale "Quatar Pass Par Vila", corsa amatoriale per le vie della città. Le iscrizioni sono aperte a partire dalle ore 18, mentre la corsa prende il via alle 19.30. La stessa sera il punto di ristoro propone un “Menù mare”, servito dalle 19 in poi. La serata continua con “Lo spettacolo della musica italiana” con Michele Tomatis and the Live Band, accompagnato da un’esibizione della scuola di danza Butterfly di Villadossola.

Sabato 26 agosto alle 9.30 prende il via il torneo di basket, settimo Memorial Roberto Massarelli, presso il campo dell’Oratorio. Alle 19 l’apertura dell’area ristoro con una speciale cena piemontesse, mentre alle 21 l’evento più atteso della settimana, i tradizionali fuochi pirotecnici (che quest’anno sostituiscono i falò nel sabato sera). Alle 22 appuntamento con la serata di ballo liscio con il gruppo ossolano Tikozzi Band.

Domenica 27 agosto la giornata inizia alle 8 con la tradizionale gara di pesca sportiva, che questa volta si sposta dall’Ovesca al Laghetto dei Sogni. Alle 9 una visita guidata al sito megalitico di Varchignoli, mentre alle 9.30 prende il via “Non solo moto”, la sfilata di auto e moto d’epoca per le strade della città. Alle 17.30 la sedicesima edizione del Palio delle Galline, mentre la serata si chiude alle 22 con il concerto della band Bandaliga, tributo a Ligabue.

La festa patronale si chiude lunedì 28 agosto, con il tradizionale “Pranzo Insieme” a partire dalle 12.30. Alle 20.15 parte la Solenne Processione di San Bartolomeo, nel giorno del santo patrono. Infine, dalle 22 lo spettacolo “Explosion – Il primo Energy Disco Show Italiano”.