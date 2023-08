Stop Euro 5: Gusmeroli (Lega), questa normativa va rivista, rinviata e comunque non è corretto applicarla allo stesso modo in realtà piccole

Sullo stop alle auto euro 5 dal 15 settembre nella Regione Piemonte: Non si può pensare che entri in vigore una normativa che esclude dalla circolazione centinaia di migliaia di auto senza dare il tempo a famiglie e attività economiche di prepararsi, senza incentivi, d’accordo la tutela dell’ambiente, che vogliamo tutti, ma non in modi traumatici o con date capestro.

Questa normativa va rivista, rinviata e comunque non è corretto applicarla allo stesso modo in realtà piccole come Arona, Borgomanero, Trecate, Galliate, Omegna e Novara e Verbania… e grandissime città come Torino.

Per esempio Arona ha negli ultimi tredici anni fatto tantissimo per migliorare la qualità dell’aria: ha pedonalizzato il centro storico, ha realizzato piste ciclabili e ne sta realizzando altre, ha incentivato l’uso delle bici elettriche e rifatto completamente la viabilità negli ultimi tredici anni togliendo i semafori che creavano fermo auto e inquinamento sostituendoli con rotonde e rendendo il traffico più fluido.

In qualità Deputato del territorio del Novarese e del Vco mi sono mosso e ringrazio: il ViceMinistro Vannia Gava che ho sentito in questi giorni, raccordandosi anche con il Sindaco di Novara Alessandro Canelli, il Ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini che ieri ha posto con forza il tema, l’Assessore alla Regione Piemonte Matteo Marnati e la Regione Piemonte per ciò che potranno e/o riusciranno a fare per raggiungere l’obiettivo del miglioramento ecologico dell’Ambiente rendendolo però compatibile, in termini economici e di tempi, per famiglie e imprese, non sicuramente con date limite al 15 settembre.

Alberto Gusmeroli

ViceSindaco di Arona e Deputato del Novarese e del Vco