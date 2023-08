Stop Euro 5: Nastri (Fdi), trovare strada differente per ridurre emissioni

“E’ evidente che i blocchi alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 prima o poi siano necessari per tutelare la salute pubblica ma chi lavora ha bisogno di stabilità e certezze. E quando si decide di cambiare le regole bisogna assicurarsi che nessuno venga penalizzato, in particolar modo le fasce più deboli della popolazione. Siamo convinti che ci sia ancora spazio per una deroga all’applicazione della delibera che ha individuato la data del 15 settembre prossimo per l’entrata in vigore dello stop alla circolazione dei veicoli diesel euro 5".

Lo afferma senatore novarese di Fratelli d’Italia, Gaetano Nastri, che questa mattina ha incontrato il sottosegretario al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Claudio Barbaro “che ha dato ampia disponibilità a convocare un tavolo interistituzionale di confronto al Ministero con il coinvolgimento delle associazioni di categoria per scongiurare i possibili effetti distorsivi sul tessuto economico e sociale derivante dal paventato stop alla circolazione degli euro 5.

Nastri, commentando la delibera della Regione Piemonte, aggiunge: “Sembra che ci sia un accanimento nei confronti del settore del trasporto privato. Le riduzioni emissive potrebbero essere raggiunte anche attraverso altre azioni dalla maggiore efficacia come l’obbligo della posa di asfalto assorbente, di teli assorbenti in sostituzione dei cartelli pubblicitari o attraverso una più serrata attività di controllo sulla temperatura degli edifici pubblici e privati. Con le restrizioni prospettate solo il 25% dei veicoli diesel per il trasporto di cose e persone potrebbe circolare, con pesanti ricadute economiche per famiglie ed imprese. E’ fondamentale trovare con la concertazione una strada differente per raggiungere gli obiettivi”