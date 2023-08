Le previsioni meteo per il weekend

I progressivo avvicinamento di una saccatura centrata sulle isole Britanniche e in lento allungamento verso sud provoca un progressivo aumento dell'instabilità sulla nostra regione. "Oggi, il drastico calo dello zero termico associato a intensi flussi sudoccidentali porta, dal pomeriggio, a un'ulteriore diffusione dei temporali forti a quasi tutto il territorio regionale; fenomeni meno intensi sono attesi sul Cuneese. Tale situazione persiste - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - per domenica con temporali forti diffusi e l'aggiunta, dalla seconda parte della giornata, di piogge di tipo avvettivo con cumulate importanti. Drastico calo delle temperature per la giornata di domenica".

SABATO 26 AGOSTO 2023

Nuvolosità: cielo nuvoloso o prevalentemente nuvoloso al mattino, con addensamenti più compatti sull'arco alpino; aumento delle nubi, con cielo generalmente molto nuvoloso, nel pomeriggio. Precipitazioni: rovesci e temporali sparsi a partire dai rilievi alpini al mattino, di intensità debole o moderata, in intensificazione ed estensione al resto della regione nel pomeriggio. Valori forti o molto forti sono attesi prevalentemente a nord del Po. Zero termico: in calo fino a 3900 m a nord e ovest e 4200-4300 m altrove. Venti: inizialmente moderati in aumento a forti da sudovest sulle Alpi, moderati meridionali sull'Appennino con rinforzi forti nel pomeriggio, deboli localmente moderati da sud su Astigiano e Alessandrino, da nordest tra Novarese e Vercellese. Altri fenomeni: grandine e forti raffiche di vento con i fenomeni più intensi.

DOMENICA 27 AGOSTO 2023

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso. Precipitazioni: rovesci e temporali moderati sull'intera regione, forti o molto forti sul Piemonte orientale. Dal pomeriggio si potranno aggiungere ai temporali anche precipitazioni avvettive persistenti. Zero termico: in drastico calo fino ai 3000-3200 m. Venti: moderati o forti sudoccidentali sulle Alpi, in rotazione da ovest in serata; moderati da sud sull'Appennino, in rotazione da nord in serata; deboli da sud sulle pianure orientali e variabili altrove, con generale rotazione da nord in serata. Altri fenomeni: grandine e forti raffiche di vento con i fenomeni più intensi