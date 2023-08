Avventura spirituale sull'isola di San Giulio: giornata di comunità con l'associazione AVAS

L'associazione Avas Volontari assistenza sanitaria Ossola organizza per il 12 settembre una gita all'isola di San Giulio ad Orta. “L'incontro spiega la presidente dell'associazione Alessandra Bergamini - ha lo scopo di rafforzare lo spirito di gruppo ed il senso di appartenenza all’associazione. Abbiamo pensato, con il prezioso aiuto di don Giuseppe Ottina nostro assistente spirituale , di trascorrere una giornata all’isola di San Giulio, sul lago d’Orta”. Alla gita potranno partecipare anche famigliari ed amici dei volontari.

Il programma prevede alle 8 la partenza in pullman da Domodossola e a seguire eventuali fermate a Villadossola e a Piedimulera/Vogogna. Alle 11 la celebrazione della Messa nella Chiesa di S.Filiberto a Pella presieduta da don Giuseppe Ottina .

Alle 12,15 è previsto l'imbarco per l’isola di San Giulio alle 12,30 ci sarà il pranzo al ristorante “San Giulio”. Alle 14,45 la recita della Preghiera Ora Nona nell’Abbazia Benedettina “Mater Ecclesiae”, a seguire incontro con una suora dell’Abbazia. Alle 17,20 è previsto l'imbarco per Pella e il rientro a casa.

Per motivi organizzativi l’adesione deve comunicata tassativamente entro e non oltre giovedì 31 agosto. Al momento dell’adesione deve essere consegnata la quota di partecipazione, il cui costo, comprensivo di pullman+battello+pranzo, è di 40 euro. Per informazioni 347-0553105.