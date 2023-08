Il sindaco Lucio Pizzi e l’assessore Franco Falciola hanno dato il benvenuto alla carovana della Sbrinz route arrivata a Domodossola sabato pomeriggio dopo un lungo percorso iniziato nella vicina Svizzera. In tutto 155 chilometri a piedi che separano Lucerna e Domodossola, attraverso le Alpi, come avveniva una volta per persone e prodotti che garantivano gli scambi commerciali. Una storia che si ripete nei secoli e che in questi anni viene tenuta viva dai someggiatori.