L’uomo e la biosfera: la Val Grande cuore della Riserva Unesco

Potrebbe sembrare il titolo di un libro di avventure, in realtà è il nome di un programma scientifico intergovernativo dell’Unesco - MaB, Man and the Biosphere - che ha come scopo la conservazione e la tutela di ambiente e biodiversità in armonia con le attività antropiche, attraverso la ricerca e la promozione di buone pratiche di sviluppo sostenibile, promuovendo cioè “approcci innovativi allo sviluppo economico che siano adeguati dal punto di vista sociale e culturale e sostenibili dal punto di vista ambientale”.

Veduta del Lago Maggiore dai pressi di Leciuri - Pogallo Ph. Claudio Venturini Delsolaro

Il programma si basa su una rete di Riserve di Biosfera, intendendo per biosfera la porzione del pianeta le cui condizioni permettono lo sviluppo della vita, cioè quei circa 20 km di spessore che dal sottosuolo e dalle profondità oceaniche arrivano fino ai primi strati dell’atmosfera. Un network mondiale di 738 riserve, di cui ben 20 in Italia, tra cui la riserva Ticino Val Grande Verbano che comprende anche i territori del Parco Nazionale della Val Grande.

Rio Pogallo Ph. Claudio Venturini Delsolaro

Ufficialmente designata nel 2018 e articolata lungo il corso del fiume Ticino, la Riserva di Biosfera MaB comprende un territorio di oltre 332.000 ettari, uno dei parchi fluviali più grandi d’Europa. La riserva si estende fino al confine svizzero includendo l’intero ambito del Lago Maggiore, dei Comuni rivieraschi e il territorio afferente al Parco Nazionale della Val Grande e del Parco regionale del Campo dei Fiori e rappresenta un importante corridoio ecologico, un territorio di connessione tra le Alpi piemontesi, le Prealpi varesine e gli Appennini, passando attraverso la pianura padana, una delle zone più antropizzate d’Italia.

Tignolino Ph. Giancarlo Martini

Le Riserve hanno una struttura stratificata, sono costituite, infatti, da una core area, caratterizzata da un elevato grado di protezione, da un’area tampone, buffer area, circostante, che ne garantisce la tutela attraverso il controllo delle attività antropiche e della zona di transizione, transition area, che circonda le zone tampone. Il Parco Nazionale della Val Grande costituisce parte sia della core area che della buffer area della Riserva, mentre i comuni della provincia del VCO rientrano nell’area definita di transizione, all’interno della quale viene promosso lo sviluppo economico sostenibile da un punto di vista socio-culturale, ma anche ecologico.

Il ruolo del Parco Nazionale della Val grande acquisisce quindi un’ulteriore valenza, una responsabilità non solo verso la conservazione e la tutela degli ecosistemi, ma anche nell’armonizzazione della convivenza dell’uomo, con le proprie attività nel proprio habitat, attraverso lo scambio globale di buone pratiche di sviluppo sostenibile, valicando i confini del Parco stesso e abbracciando un orizzonte più ampio.

Per visitare e conoscere in sicurezza i territori della Val Grande, parte della core area della Riserva di Biosfera MaB Ticino Val Grande Verbano, dalle zone più selvagge ai borghi più sperduti, per scoprirne la flora, la fauna e le storie che le sue rocce raccontano, per capire la funzione ecologica di questi territori e come è cambiato il rapporto con l’uomo nel corso del tempo, le guide ufficiali del Parco propongono “Il Sabato con le guide”, una serie di escursioni guidate adatte a ogni esigenza, articolate in un programma disponibile fino a Novembre.

Un sabato nel parco è perdersi negli orizzonti aperti, nel profumo del bosco, ascoltare il rumore dell’acqua che scorre. Un sabato nel Parco non è solo svago, ma è anche una piccola, ma importante azione di compartecipazione alla mission delle aree protette italiane e della rete di Riserve di Biosfera dell’Unesco.

Il programma dettagliato delle escursioni sul sito del Parco Nazionale della Val Grande a questo link:

https://www.parcovalgrande.it/ilsabatoconleguide.php

Ecozoica Srls Ufficio Stampa

Parco Nazionale della Val Grande