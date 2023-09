Sono spesso occupati gli stalli per disabili a Villadossola

L’aumento del numero degli agenti di polizia municipale ha portata qualche beneficio a Villadossola, ma restano ancora palesi sacche di maleducazione e non rispetto del codice della strada.

Il nodo più rilevante è l’occupazione dei posti riservati alle persone disabili. ‘’Basta girare in città per vedere che gli stalli per disabili sono sempre occupati da auto che non hanno il tagliando rilasciato a chi può posteggiarvi’’ dice un residente della zona oltre Ovesca, che lamenta la perenne occupazione del posto per disabili in piazza IV Novembre.

‘’Lo stesso avviene per i posti gialli riservati lungo corso Italia’’ spiega un altro villadossolese che risiede lungo il corso che parte da piazza Bagnolini e va sino a piazza IV Novembre.

Gli stalli gialli riservati sono occupati spesso anche nel parcheggio della Unes ( che é privato ma a uso pubblico); nel parcheggio della zona alta di corso Italia verso il bar tabaccheria e davanti a La Fabbrica. Lamentele che i residenti hanno documentato con foto scattate con i loro cellulari.

E sotto questo aspetto i controlli della polizia municipale non hanno portato benefici.