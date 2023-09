Si aprono lunedì le iscrizioni all'Università della Terza età domese

Al via il 4 settembre le iscrizioni all’università della terza età del Comune di Domodossola. Corsi che da quest’anno vedono la gestione tornata al comune, dopo che dal 2008 era affidata dall’Azienda pluriservizi Farmacia Comunale. Coloro che hanno più di 50 ann8, sia residenti che non residenti, hanno un’ampia scelta di corsi che spazia nei settori più svariati.

Recitazione teatrale, chitarra livello base, uncinetto-amigurumi, storia delle religioni, lingua spagnola 2 livelli, lingua inglese 3 livelli più conversazione, miniere dei nostri monti, inglese basico/intermedio, storia delle due guerre mondiali, corso di pittura a olio, attività motoria, corso escursionistico culturale, riscopriamo le nostre valli, storia della musica e delle forme musicali, teatreducazione, giardinaggio radici della cultura ossolana, cucina pratica e sostenibile, corso cocktail &dreams, primo soccorso, riti tibetani, introduzione al mondo del vino, musical, mantenimento e potenziamento della memoria,fotografia digitale e coro moderno.

La domanda di iscrizione deve essere presentata all’ufficio protocollo del comune, oppure tramite mail a servizi.sociali@comune.domodossola.vb.it dal 4 al 29 settembre. I moduli d’iscrizione sono disponibili all’Ufficio Politiche Sociali di Via Romita, 22. / sul sito internet del Comune: www.comune.domodossola.vb.it.

Le domande di iscrizione saranno accolte nei limiti dei posti disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione. Eventuali domande non soddisfatte saranno tenute in lista d’attesa ed accolte in caso di rinuncia. La quota d’iscrizione è di 15 euro per i residenti e 17 euro per non residenti e residenti under 60 compresa la copertura assicurativa. La quota mensile varia a seconda del tipo e della della durata del corso se i corsisti sono residenti o non residenti, il pagamento avverrà tramite Bonifico Bancario: intestato a Comune di Domodossola IBAN: IT41R0569645360000002001X43.

L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento del numero di 15 iscritti Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali – Via Romita, 22, telefono: 0324 46545. “UniTre è ancora attuale, è ancora punto di riferimento per quanti vogliano combattere contro l'isolamento sociale – scrive il sindaco sul libretto di presentazione - per quanti credano nella promozione della nostra storia, per quanti guardino alle ricchezze artigianali, commerciali, agricole e turistiche della nostra Città, per quanti desiderino essere protagonisti della propria vita sociale e personale, per quanti decidano di impegnarsi anche per l'avvenire delle future generazioni”. I corsi Unitre a Domodossola si svolgono ormai da 36 anni .

“Un lunghissimo periodo – scrive il sindaco - guardando al futuro di questa Istituzione con rinnovata fiducia e speranza. Siamo giunti a questo traguardo con sacrificio e passione nel servire la comunità cittadina, superando tantissime difficoltà. Quest’anno l’Amministrazione Comunale, attraverso l’Ufficio delle Politiche Sociali, riprenderà la gestione diretta dell’Università della Terza Età con la consapevolezza di proseguire un cammino prezioso”. Concludendo la presentazione il sindaco ha ringraziato l’Azienda Pluriservizi Farmacia Comunale di Domodossola che, dal 2008 a oggi, ha gestito l’UniTre in sintonia con gli indirizzi dell’Amministrazione.