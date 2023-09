Cristian Minoggio re della 50esima edizione della Sgamela'a. VIDEO

Con un tempo di 1.35.30 Cristian Minoggio si è aggiudicato la cinquantesima edizione dellla Sgamela'a d'Vigezz. Una corsa che ha visto in testa fino a buona parte del percorso Roberto Giacomotti (Asd Pegarun) che però poi è stato superato dall'atleta dello Sport Altitude. Giacomotti ha chiuso la sua gara in 1.39.03.

Terza piazza per Paolo Boneschi (Avis Marathon Verbania) che ha fatto segnare un tempo di 1.49.02. Primo vigezzino Raffaele Canzanese (ottavo assoluto, 1.54.18. In rosa vittoria per Corinna Vanni (Sport Project Vco) che ha chiuso in 2.17.45 ed è stata anche la prima vigezzina a tagliare il traguardo.

Circa un migliaio i partecipanti ai tre giri (la 25, la 10 e la 3 chilometri). Soddisfatti gli organizzatori, il gruppo del Csi Verbania supportato dalla Fidal Vco.