Domo, lavori alla palestra del Liceo Spezia per ripristinare la pavimentazione

Alla palestra del Lice Spezia si lavoro per sistemare la vecchia pavimentazione. Un intervento che si sta effettuando in questi primi giorni di apertura della scuola.

“Tutto è stato programmato, come logico che sia, per far sì che gli interventi fossero eseguiti a luglio ed agosto per evitare disagi durante le attività didattiche; commenta il presidente della Provincia Alessandro Lana - però poi qualche esigenza è nata ad estate inoltrata ed allora le strade che avevamo davanti erano due: rimandare all'anno successivo l'intervento oppure, visto che le risorse lo permettevano, procedere anche andando a lavorare a scuola iniziata”.





“In questo caso, nella palestra del Liceo Spezia si è deciso di procedere con questo intervento importante sia per gli studenti che per gli atleti delle società 2mila8 volley e Cestistica Domodossola che utilizzano la struttura in orario extradidattico - continua Lana - il vecchio parquet è da tutti apprezzato per la sua qualità e quindi dopo qualche decennio si è scelto di rigenerarlo (e non sostituirlo) e da lunedì sono iniziati i lavori di levigatura ai quali seguiranno la nuova lucidatura, la colorazione del campo da pallavolo e la nuova tracciatura dei tre campi da calcio a 5/pallamano, basket e volley che andranno a fare più ordine nelle linee che ci saranno sul campo rispetto a quelle attuali. Siamo molto soddisfatti perché quest'opera permetterà di avere un campo come nuovo e che durerà per i prossimi decenni, il tutto andando a soddisfare un'esigenza congiunta della società sportive e dei colleghi insegnanti di scienze motorie; ma ovviamente chi ne avrà beneficio più di tutti saranno i ragazzi e le ragazze che faranno sport sia con finalità didattiche che agonistiche”.







“Questo metodo di condivisione, oltre che con le scuole, anche con le associazioni sportive del territorio nella programmazione di interventi sulle palestre scolastiche è un cambio di rotta rispetto al semplice intendere queste strutture con la sola ed unica finalità didattica. Sono molto contento perché è un tema in cui credo e su cui ho insistito molto, penso che qualche risultato in tal senso si stia vedendo” conclude il presidente della Provincia.