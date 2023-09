''L'amministrazione non risponde'', la minoranza scrive al prefetto

Il giorno 18 settembre 2023 il capogruppo Monti Andrea ha presentato una lettera al prefetto del Verbano Cusio Ossola in merito al mancato riscontro ad una interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata il 19 luglio : ad oggi né Sindaco né Assessore delegato ci hanno fornito risposte .

La lettera inviata al prefetto è solo l’ultima in ordine cronologico di altre segnalazioni da Noi inoltrate al nostro rappresentante del governo a livello provinciale per accertare violazioni dei Regolamenti o del T.U.E.L.

Questo comportamento è , a nostro avviso, omissivo e violerebbe l’art. 43 D.lvo 267/2000, il quale prevede il diritto dei consiglieri comunali di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato e l’obbligo per il sindaco, o gli assessori da esso delegati, di rispondere entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri comunali,

La mancata risposta inoltre è da considerarsi a tutti gli effetti come una mancata attenzione alla cittadinanza tutta , stante il fatto che l’amministrazione è tenuta a riscontrare tali istanze non solo per motivi di correttezza istituzionale , ma anche al fine di chiarire, in maniera trasparente, le linee di indirizzo del governo del nostro Ente ed orientare così al meglio le azioni dei consiglieri. La violazione, può considerarsi una compressione delle prerogative dei consiglieri e pregiudicare quindi il diritto degli eletti di poter esercitare con pienezza il mandato consiliare

Il capogruppo Andrea Monti si è quindi rivolto al Prefetto per la valutazione di tali comportamenti per assicurare il rispetto dei diritti dei Consiglieri Comunali e dei tanti cittadini che si riconoscono nel nostro ruolo e nella nostra attività.

Si tratta, a nostro avviso, di presunte gravi violazioni della legge e del regolamento da stigmatizzare,che impediscono ai consiglieri comunali di poter svolgere il loro ruolo su problematiche rilevanti per il nostro territorio.

A questo punto osserviamo che, se il Sindaco è costretto ad intralciare il lavoro dei consiglieri di minoranza, addirittura violando i loro diritti a ricevere le dovute spiegazioni, ciò significa che l’azione amministrativa di questa giunta è arrivata al capolinea: una giunta che oltre ad essere alla frutta è totalmente distante dai problemi concreti dei nostri concittadini e, in maniera preoccupante, non tocca palla sulle questioni importanti che stanno interessando e interesseranno il nostro territorio con l’aggravante che risulta non curarsi delle richieste di buonsenso provenienti da più parti!!

Il capogruppo di minoranza consiliare

Monti Andrea