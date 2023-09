Open Day di arti marziali: promuovere un protagonismo sano e attivo

Il CISS Ossola, in collaborazione con l’A.S.D. Kodokan e l’A.S.D. Judo Club Domodossola, invita la cittadinanza tutta, con particolare riferimento ai ragazzi/e in età adolescenziale, all’Open day di Arti marziali in programma il 23 settembre 2023 dalle ore 17:00 alle ore 18.30 presso piazza Rovereto a Domodossola.

Il progetto “Reti Per Funamboli”, nato da una collaborazione tra Enti e Servizi pubblici e privati, religiosi, Istituti scolastici, Associazioni sportive e culturali e con il sostegno della Fondazione Comunitaria VCO, ha come intento quello di sostenere iniziative sportive e culturali per ragazzi e ragazze adolescenti (13\19 anni), per promuoverne un protagonismo sano e attivo, a fronte di episodi di cronaca che ne dipingono solo un quadro distorto e riduttivo.

L’open day di arti marziali, nello specifico, è destinato ai ragazzi con l’intento di proporre loro, all’interno dei luoghi che sono stati teatro di alcuni atti di violenza, una modalità più corretta di gestione dell’energia e dell’aggressività, attraverso la pratica di attività sportive di origine orientale.

Il CISS Ossola, credendo fermamente nel lavoro preventivo e supportivo nei confronti dei ragazzi del territorio continuerà ad investire in tale ambito con iniziative di vario genere che saranno rese note in seguito.