A Premosello la minoranza incalza il sindaco sul futuro della Casa di riposo

“Il Comune ha bisogno di soldi per sanare il bilancio ma non pubblica il bando per l'affidamento della Riss”. Torna all'attacco il capogruppo di minoranza Andea Monti. “Tenuto conto del fatto che l'amministrazione comunale premosellese continua nella narrazione di non poter adempiere compiutamente alle esigenze dei nostri concittadini per le pregresse criticità di bilancio e per la situazione di predissesto avendo ribadito di dover vendere necessariamente il terreno destinato all'impianto per la produzione di biogas abbiamo ritenuto nostro dovere presentare questa interrogazione con richiesta di risposta scritta” spiega Monti.

“Ci chiediamo perché si indugia nel pubblicare il Bando di esternalizzazione della RISS che permetterebbe una entrata extra tributaria determinante per il risanamento del nostro bilancio e per, finalmente, riprendere gli investimenti” continua Monti che ha presentato due interrogazioni sul tema. Una sul bando per l'esternalizzazione che, secondo i dati riportati nel documento dal consigliere consentirebbe una cospicua entrata per il Comune. E una seconda interrogazione circa lo stato attuale del numero di ospiti, Oss e infermieri nella struttura socio sanitaria. Nello stesso documento Monti chiede se e quando si pensa di riattivare il servizio di prelievi e il servizio di ritiro referti.