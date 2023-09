Alla Vigezzo&Friends la gestione degli impianti sciistici di Formazza

L’ufficialità arriverà solo tra qualche giorno ma la notizia che il bando per la gestione degli impianti di Valdo e Sagersboden in Val Formazza non sia andato deserto è motivo di soddisfazione.

Un’offerta è arrivata. E’ quella della società che gestisce gli impianti di risalita della Piana in Valle Vigezzo. Gli uffici provinciali che hanno curato la parte burocratica del bando stanno effettuando le verifiche circa la proposta arrivata. Se tutto sarà a posto dal prossimo mese di ottobre la gestione della seggiovia che porta all’alpe Vannino e lo skilift di Valdo passeranno dalla gestione Scf al gruppo guidato da Luca Mantovani. Il bando oltre a prevedere un’assegnazione per 15 anni degli impianti include pure la gestione dell’area camper di Riale e del bar di Valdo.

Per arrivare a questo momento il comune di Formazza nei mesi passati ha indetto alcune assemblee pubbliche e diversi sono stati i contatti avviati con gli operatori economici che in altre vallate ossolane gestiscono stazioni alpine. Alla fine però solo la società Vigezzo&Friends ha avanzato una proposta.