“Il Piemonte merita di più”: il Pd lancia la campagna elettorale da Piscina

“L’incontro di oggi dà il via alla campagna elettorale del Pd per restituire alla nostra Regione, schiacciata dalla politica degli annunci della Giunta Cirio, un’amministrazione competitiva e in grado di rilanciarla. Il Piemonte merita di più” il presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo illustra così l’incontro che si è chiuso poco dopo l’una.

Sede dell’appuntamento con gli stati maggiori dei Dem è stata la sala consigliare di Piscina, Comune del Pinerolese.

“Vogliamo prestare attenzione anche alle realtà più piccole” sottolinea Monica Canalis, consigliera regionale del Pinerolese.

All’appuntamento in vista del voto del 2024 hanno preso parte anche Stefano Lo Russo (sindaco di Torino), Giorgio Abonante (sindaco di Alessandria), Silvia Marchionini (sindaco di Verbania) e Sara Tomatis (Assessore al Turismo del Comune di Cuneo), in sostituzione del sindaco Patrizia Manassero, impegnata in un incontro urgente. Una scelta dettata dalla volontà di ascoltare i primi cittadini, sentinelle sul territorio: “Abbiamo voluto definire con loro battaglie comuni tra locale e regionale per i prossimi mesi, raccogliere idee e sollecitazioni perché il risultato delle regionali è un risultato collettivo” indica Presidente Gallo.

“I sindaci si lamentano di mancate risposte e di pasticci come quello sullo stop agli euro 5 creato dalla Giunta Cirio” incalza Canalis, che sottolinea uno degli aspetti emersi dal vertice: “Abbiamo concordato sul fatto che serva un candidato alla presidenza della Regione che sappia entrare in sintonia con i cittadini e capire le loro problematiche”.