Lunedì l'apertura delle iscrizioni per il catechismo della Cappuccina

Da lunedì 25 settembre si apriranno le iscrizioni al catechismo organizzato dalla parrocchia Sant'Antonio della Cappuccina. Il cammino di fede che coinvolge i bambini partirà poi ufficialmente l'8 ottobre con il mandato ai catechisti da parte del parroco padre Fausto Panepinto durante la messa delle 10.30.

Il 4 ottobre in occasione della festa di San Francesco ci sarà comunque già un primo incontro in chiesa per i bambini dopo l'uscita da scuola delle 16.30. Il costo per l'iscrizione al catechismo sarà di 25 auro. Gli incontri, che saranno tenuti dalle catechiste, si svolgeranno nelle aule catechistiche che sono ospitate nella scuola materna della Cappuccina.

Ieri il parroco, che in seguito al trasferimento di don Alberto coordinerà direttamente il catechismo, ha avuto un incontro con le catechiste in vista dell'inizio del percorso di fede dei bambini che risiedono nella parrocchia della Cappuccina.