Frana di Formazza, Preioni: "Ci stringiamo ai familiari delle vittime"

“Ci stringiamo ai familiari dei due escursionisti rimasti travolti dalla frana avvenuta ieri in Val Formazza, nella zona sotto il rifugio Città di Busto. A loro va la mia vicinanza e quella dei miei colleghi in Consiglio regionale e il nostro cordoglio. È una ferita per tutta la comunità”. Così Alberto Preioni, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Piemonte.