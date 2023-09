Riprendono gli allenamenti di minivolley e pallavolo

Anche quest'anno , a partire da mercoledì 27 settembre , riprenderanno gli allenamenti di minivolley e pallavolo per le scuole elementari e medie che l'Asd Volley Vigezzo organizza in collaborazione con pallavolo A. Rosmini e con Fondazione comunitaria del Vco.

"Potranno partecipare agli allenamenti di minivolley sia bambine che bambini dai 6 agli 11 anni, il mercoledì e il venerdì dalle ore 17:30 alle ore 18:30 presso la palestra A. Testore. Per le ragazze e i ragazzi delle medie invece - spiegano i responsabili della Volley Vigezzo – le attività si svolgeranno mercoledì dalle 18:30 alle 20:00. Quest'anno per loro, è prevista la partecipazione al campionato under 14 CSI Verbania”.

A Domodossola invece la prima squadra ha già ripreso gli allenamenti nelle giornate di martedì e giovedì dalle 17.30 alle 19:30 presso la Palestra Marchioni e sarà impegnata nel campionato CSI top junior. Per informazioni e iscrizioni tel.346 3184519 (Marta).