Lavori in corso a Beura, si rifà la facciata del Comune

Sono iniziati proprio in questi giorni, con il montaggio del ponteggio, i lavori di restauro e risanamento conservativo del palazzo comunale di Beura Cardezza. La ditta appaltatrice procederà alla messa in sicurezza del tetto e al rifacimento della facciata.

"Il tetto era ormai diventato pericoloso - spiega il sindaco Davide Carigi - alcune piode erano scivolate, per cui si è reso necessario intervenire al più presto. Provvederemo anche a rifare la facciata, con un'opera di restauro conservativo in quanto l'edificio è tutelato dalla Sovrintendenza. L'importo dei lavori è pari a 130mila €uro, per i quali il Comune ha acceso un mutuo, e dovrebbero concludersi entro la fine dell'anno".

In questi giorni a Beura e nella frazione Cuzzego si sta anche concludendo l'asfaltatura della strada provinciale che attraversa il territorio comunale. "I lavori sono concertati con la Provincia che sta provvedendo a rifare il manto stradale - spiega il primo cittadino - Alcuni tratti non sono ancora ultimati in quanto la ditta Open Fiber sta anche concludendo la posa della fibra ottica. Sia Beura che Cuzzego sono ormai quasi interamente coperte da questo importante servizio". E' già attivo da mesi anche il cantiere per la costruzione del nuovo asilo nido, vicino le scuole elementari, che potrà accogliere 28 bambini.

"Sono state già messe le fondamenta, e se tutto procederà al meglio l'asilo sarà pronto per il 2024" dice Carigi. La costruzione del nuovo asilo è realizzata con fondi del PNNR, pari a 960mila €uro, cui si è aggiunta una seconda tranche da 70mila €uro. "Il Comune stesso ha investito 200mila €uro per il progetto. Abbiamo anche acquistato dall'Istituto di Sostentamento del Clero di Novara un pezzo di terreno che era indispensabile per la costruzione della nuova struttura".