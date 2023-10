Laghi e monti bike: tra Italia e Svizzera su due ruote

Il progetto Laghi e Monti Bike nasce dalla passione per la mountain-bike, e per le e-mountain bike in particolare, insieme alla volontà di creare un collegamento transfrontaliero, grazie al programma europeo Interreg Italia-Svizzera.La bici ancora una volta si conferma il mezzo ideale per unire non solo le persone ma, in questo caso, addirittura due Paesi.

Il tutto attraverso un itinerario lungo 80km che permette di scegliere tra diversi percorsi sviluppati attorno ai fiumi Toce (in Italia) e Ticino (in Svizzera). Punto cruciale del progetto Laghi e Monti Bike, oltre al Lago Maggiore, l’ex caserma della Guardia di Finanza che si trova presso il passo del San Giacomo, luogo simbolo dello scambio culturale italo-svizzero, e che oggi è stata trasformata in un rifugio alpino per ciclisti e e-bikers.

Un vero e proprio “bici grill”, nato investendo i fondi ottenuti dal progetto Interreg e che ha visto come attore principale della sua realizzazione l’Unione montana Alta Ossola con il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola (per la parte italiana), il Comune di Bedretto (CH), l’Azienda Elettrica Comunale Bedretto (CH) e l’OTR Bellinzonese (CH) (per la parte svizzera). Questa struttura, realizzata con materiali costruttivi naturali ad alta efficienza energetica ed alimentata da fonti energetiche rinnovabili, sarà un punto d’appoggio per coloro che affronteranno la traversata dall’Italia alla Svizzera e vorranno fermarsi per riposare. Non solo l’unione di due Paesi, con l’Interreg Italia-Svizzera viene posta l’attenzione sulla sostenibilità ambientale e sulle potenzialità del turismo in bicicletta, in grado di ridurre l’impronta di carbonio e l’inquinamento.

Che sia per svago, per pedalare in compagnia, per visitare luoghi meravigliosi immersi nella natura o per praticare un’intensa attività sportiva, i percorsi disponibili sono molteplici e di livelli differenti, tutti perfettamente adattabili secondo le proprie esigenze. Prendendo come punto di partenza il punto più alto - i 2.300 metri del passo San Giacomo - le vie da percorrere sono molteplici: Verso Nord si arriva in Svizzera nella Val Bedretto che con la discesa della Valle Leventina vi porterà fino a Bellinzona, al Piano di Magadino, a Locarno e al Verbano.Verso sud, ecco la Formazza, l’Antigorio, l’Ossola, il lago di Mergozzo, il canneto di Fondotoce e la nobile vista del Golfo Borromeo. Se invece partite da Verbania, sulle rive del lago, la pista ciclabile, appena compiuta, attraversa la Riserva naturale speciale di Fondotoce.