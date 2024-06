Telemedicina e convenzioni sanitarie nel programma di Borsotti

C’è anche l’attivazione del servizio di telemedicina – come già hanno fatto Macugnaga e Formazza – tra i programmi da attuare per la nuova amministrazione di Antrona Schieranco.

Nella prima seduta in sala consiliare dopo il voto, il neo sindaco Franco Borsotti ha illustrato il programma amministrativo per i prossimi 5 anni . Tra cui anche il sistema di telemedicina che eviterebbe ai residenti di spostarsi anche sino a fondovalle per alcuni esami medici di routine. Ma anche la possibilità di attivare delle convenzioni con le case della salute per godere di servizi meno costosi.

Tra la volontà anche quella di coinvolgere la popolazione nelle decisioni importanti e nelle varie attività anche attraverso comitati di frazione.

Tra i lavori il miglioramento dei parcheggi al lago, a Cheggio ma anche in paese.

La seduta ha visto il sindaco Borsotti nominare suo vice Francesco Sommacal e assessore Giada Tucci, mentre capigruppo consiliari saranno Lorenzo Valterio per la maggioranza e Cristian Pirazzi per la minoranza.

Insieme a Borsotti, sono entrati in consiglio Francesco Sommacal (26 preferenze), Giada Tucci (28), Lorenzo Valterio (11), Michele Rametti (7), Silvano Banchini (17), Julian Brinza (14), Emanuele Frisa (8). Per la minoranza sono stati eletti Cristian Pirazzi, Gianmarco Farioli (12) e Matteo Farioli (14).