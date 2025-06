Seggiovia Sagersboden chiusa nel weekend

La seggiovia Sagersboden non sarà in funzione nel fine settimana a causa del mancato completamento dei necessari nulla osta per l’esercizio. Lo ha comunicato la società che gestisce l’impianto, annunciando che l’apertura è posticipata al weekend del 28 giugno. Una decisione presa per garantire piena sicurezza e conformità alle normative vigenti.