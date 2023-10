Desk UE, lo sportello a disposizione delle aziende del VCO è operativo a Bruxelles

Per iniziativa di Unione Industriale VCO e di altre associazioni territoriali confindustriali è stato di recente attivato un nuovo servizio all’interno della delegazione di Confindustria a Bruxelles: si tratta di uno sportello, denominato che, grazie alla disponibilità di un professionista dedicato, consente di avere un punto di riferimento univoco per il monitoraggio e l'aggiornamento dei dossier legislativi di maggiore interesse per il nostro tessuto imprenditoriale.

In particolar modo il desk è volto a favorire la conoscenza e la partecipazione delle imprese alle opportunità offerte dai programmi europei a gestione diretta e ad intraprendere azioni di lobby a beneficio del sistema industriale del VCO. Tra le attività previste, lo sportello fornisce:

- informazione e formazione mirata su opportunità di finanziamento individuate sulla base delle peculiarità locali, attraverso l'organizzazione di eventi/webinar e incontri/training dedicati

- assistenza personalizzata attraverso la verifica della congruenza e dell’ammissibilità di idee progettuali, l’individuazione della fonte di finanziamento più idonea, il supporto nella costruzione di partenariati e l’accompagnamento nell'iter di presentazione delle proposte, avvalendosi delle reti, degli strumenti e del know-how disponibili

- missioni dedicate e occasioni di incontro con le istituzioni comunitarie.

Lo scorso 26 e 27 settembre, il presidente di Unione Industriale VCO, Michele Setaro, il vicepresidente Rino Porini e il coordinatore Davide Sala hanno partecipato, insieme ai colleghi di altre territoriali, ad una apposita missione a Bruxelles, organizzata da Confindustria Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, avente l’obiettivo di incontrare la delegazione di Confindustria a Bruxelles e conoscerne più da vicino l’operato, così come quello del DeskUE. La nostra delegazione ha poi avuto modo di visitare l’Europarlamento e di ascoltare le relazioni di alcuni membri della Commissione europea e della delegazione di Confindustria presso l’UE.