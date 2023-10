La tragedia di Brandizzo nel dibattito tra le Regioni: "Morire sul lavoro è un oltraggio"

"L'autonomia può rappresentare un'opportunità per tutte le Regioni per un responsabile autogoverno del proprio sviluppo - ha aggiunto -. Ma non può esserci sviluppo senza infrastrutture. Il Pnrr investe risorse ingenti: dobbiamo lavorare ora, tutti, per questa occasione, investendo su giovani e competenze, adattando le competenze alle necessità del mondo del lavoro. Come il Piano Marshall dopo la Seconda Guerra mondiale, il Pnrr è un preziosissimo volano che non deve avere orpelli burocratici. Dobbiamo anche limitare le dipendenze di fornitura da Paesi che hanno ancora molto da fare in termini di democrazia".