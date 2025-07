“Aumento Irpef, Cirio fa cassa sul ceto medio''

“La Giunta Cirio ha deciso di proseguire nell’assurda decisione di fare cassa sulle spalle dei più deboli, come se i cittadini piemontesi non dovessero già fare fronte, quotidianamente, con gravi difficoltà che derivano dall’aumento dei costi e da una situazione internazionale sempre più complessa. In un momento tanto delicato Cirio decide di mettere le mani nelle tasche del ceto medio e di introdurre una patrimoniale al contrario. Deve coprire un ammanco stimato 150 milioni di euro? Nessun problema: aumenta le tasse, facendo una scelta frettolosa, ingiusta e iniqua” dichiarano la presidente del Gruppo Pd del Consiglio regionale Gianna Pentenero e il vicepresidente della I Commissione Fabio Isnardi

“L’aumento Irpef rappresenta un’ulteriore tassazione su un ceto medio già gravato da molteplici oneri fiscali e sociali. L’incremento, che può arrivare fino a 106 euro all’anno per le famiglie appartenenti a questa fascia, colpisce principalmente lavoratori dipendenti e pensionati, cioè quei cittadini che già affrontano, quotidianamente, le difficoltà di un’economia fragile. Si tratta di una manovra ingiustificata! Invece di puntare a rafforzare il sostegno alle famiglie, ai giovani e alle categorie più vulnerabili, Cirio agisce sul carico fiscale dei cittadini già messi a dura prova da aumenti dei costi di vita, come quello recente degli abbonamenti del trasporto pubblico locale in Piemonte, per non parlare delle incertezze occupazionali” proseguono Pentenero e Isnardi.



“Inoltre, la riduzione dell’Irpef a partire dal 2028 appare come una mera promessa da campagna elettorale, priva di concretezza e di un piano dettagliato che garantisca un reale alleggerimento fiscale nel breve termine. Questa prospettiva rischia di apparire come un’ulteriore scusa per non affrontare le reali esigenze dei cittadini, lasciando intendere che si possa continuare a tassare oggi senza un’effettiva soluzione nel prossimo futuro. La posizione del Partito Democratico piemontese è netta: chiediamo che si apra, immediatamente, un confronto serio, trasparente e partecipato con tutte le parti sociali e le forze politiche, affinché si possano trovare soluzioni più eque e sostenibili che non gravino ulteriormente sulle spalle di chi già fatica a far quadrare i conti” concludono Gianna Pentenero e Fabio Isnardi.