"Sotto le stelle del parco" all'Alpe Devero

All’interno della strategia di implementazione della Carta europea del turismo sostenibile (Cets) nelle Aree Protette dell’Ossola, la sezione Cai Seo di Domodossola organizza per domani, sabato 7 ottobre 2023, un evento all’Alpe Devero che contempla una (breve) escursione serale condotta da accompagnatori Cai, cena al rifugio Castiglioni (da prenotare presso il rifugio) e poi una sessione di osservazione astronomica in compagnia di esperti astrofili dell’Associazione Provinciale Astrofili Novaresi (Apan).

Si tratta di un evento che, uscendo dagli schemi classici di frequentazione del territorio, ne promuove una fruizione e una frequentazione consapevole e responsabile, coniugando esperienze nell’ambiente naturale con quelle didattiche/educative, in coerenza con i principi dell’associazione e le strategie della Carta europea promosse dall’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola.

L’escursione è gratuita e aperta a tutti (i non soci Cai potranno attivare l’assicurazione giornaliera in sede di iscrizione all’evento) e non presenta particolari difficoltà tecniche, proprio per favorire un’adesione la più ampia possibile, anche da parte dei bambini: si parte dall’Alpe Devero e, si sale a Crampiolo lungo il classico percorso ad anello che passa per Corte d’Ardui e rientra al Rifugio Castiglioni lungo il sentiero del Vallaro, dopo circa 2 ore.

Durante questa escursione, ci saranno dei momenti in cui gli astrofili Apan forniranno alcuni cenni di orientamento con le prime stelle della sera e qualche interessante aneddoto astronomico. Rientrati al rifugio, sarà possibile cenare in un tipico contesto montano, in compagnia degli altri ecursionisti, dopodiché seguirà l’osservazione guidata degli oggetti celesti con telescopie strumenti astronomici messi a disposizione da Apan.

Una bella opportunità per ammirare la volta celeste da un ambiente particolarmente favorevole grazie all’orientamento, alla quota e al ridotto inquinamento luminoso. L’unica raccomandazione riguarda l’abbigliamento e le calzature che dovranno essere adeguati alla quota (tra i 1.600 e i 1.800 metri) e alla stagione, considerando altresì che l’osservazione astronomica avverrà alla sera tardi, tra le 21 e le 23:30. Naturalmente, per chi lo desiderasse, è possibile anche pernottare presso il rifugio Castiglioni, previa prenotazione presso la struttura stessa.

Per la partecipazione: Sauro – 348 7808 792.