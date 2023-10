Campionato italiano trial, ottime prove per i piloti del Moto Club Domo 70

Domenica a Recoaro Terme (VI) si è svolta la prova conclusiva del Campionato italiano trial dove a sfidarsi non erano più i singoli piloti ma le squadre rappresentative delle varie regioni. Per il Piemonte la squadra composta da 12 piloti vedeva la partecipazione di ben 7 piloti tesserati Mc Domo 70. La gara, caratterizzata da un lungo trasferimento nei boschi antistanti la cittadina termale, ha portato ad ottimi risultati per la nostra regione.

Per la categoria Coppa Regioni Vintage ottimo 2' posto per la squadra formata da Afri Enzo e Vietti Violi Maurizio (entrambe tesserati Domo 70) che hanno gareggiato con le mitiche Moto Guzzi, moto di 60 anni che hanno ceduto il posto solo alla fortissima regione Veneto che correva con moto molto più giovani...

Per la categoria Coppa Regioni Giovani la squadra formata da Vietti Violi Gabriele, Villari Giacomo (Motoclub Domo 70) e Beitone Federico (Motoclub Gentlemen's) ottengono un meritato 2' posto.

Per la categoria Coppa Regioni il terzetto formato da Zeccarelli Lorenzo (Motoclub Domo 70), Lissa Simone (Motoclub Valsessera) e Prina Roberto (Motoclub Gentlemen's) riescono a portare al Piemonte una stupenda medaglia d'oro.

Infine per la massima categoria Trofeo delle Regioni la squadra formata da Brandani Paolo, Bucchi de Giuli Thomas (entrambe Motoclub Domo 70) , Piu Angelo (Motoclub Casalborgone) e Soulier Simone (Motoclub Gentlemen's) ottengono un meritatissimo 2' posto dietro la fortissima Lombardia.

Questo week end di gara dimostra l'altissima qualità dei piloti tesserati Domo 70 frutto di un grande impegno e passione e incornicia la stupenda stagione agonistica che ha portato in Ossola anche i due titoli italiani di Vietti Violi Gabriele e Brandani Paolo.