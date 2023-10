Villadossola, riaperto il ristorante didattico del Formont

Il Formont è una vera istituzione a Villadossola: è l’unica scuola superiore della città, e negli anni si è imposto come una realtà importante per il comune. Anche quest’anno, sotto la direzione di Luisella Colangelo, l’Istituto ha riaperto le porte del proprio Ristorante didattico: l’inaugurazione si è tenuta martedì 10 ottobre, alla presenza della direttrice, del sindaco Bruno Toscani e di diversi rappresentanti delle autorità.

Con un menù profondamente legato alle specialità del nostro territorio, gli studenti del terzo anno – sia dell’indirizzo Cucina che di Sala - si sono misurati per la prima volta durante il loro anno scolastico con il servizio di un vero e proprio ristorante di alto livello. Quello del Ristorante didattico è infatti un fiore all’occhiello del Formont di Villadossola: si tratta infatti di un’attività di fondamentale importanza per i ragazzi, che hanno la possibilità di misurarsi con un vero ristorante e di fare così una preziosa esperienza per la loro formazione; ma è anche un’occasione per i clienti, che possono gustare piatti gourmet senza necessariamente frequentare locali stellati. Dal 10 ottobre il ristorante è aperto tutti i giorni (in corrispondenza dei giorni scolastici) tra le 12.25 e le 14.15. È possibile prenotare il proprio tavolo tramite un messaggio Whatsapp al numero 3312903134.