Sono circa 1300 i maturandi nel Verbano Cusio Ossola

È conto alla rovescia per l'esame di maturità 2025: questa mattina – 16 giugno - si sono insediate le commissioni d'esame, riunite nell'assemblea plenaria che ha stabilito regole e criteri per lo svolgimento delle prove, poi da mercoledì 18 giugno il via agli esami. Sono 37 le commissioni d'esame, che dovranno valutare quasi 1300 candidati nella provincia del Verbano Cusio Ossola.

I maturandi di Ossola, Verbano e Cusio per la precisione sono infatti 1282, per un totale di 73 classi, 70 delle scuole statali e 3 delle scuole paritarie. A questi candidati interni, se ne aggiungono 24 privatisti.

247 sono i maturandi delle scuole professionali, 475 degli istituti tecnici, 501 dei licei e 59 dei licei Esabac, ovvero che, se superate le prove, otterranno il doppio diploma italiano e francese. I candidati esterni affronteranno l'esame in 9 al professionale, in 7 all'istituto tecnico e in 8 al liceo. I maturandi saranno esaminati da 37 commissioni.

Le porte degli istituti di scuola superiore, dunque, apriranno ai maturandi mercoledì 18 giugno: alle 8.30 inizierà la prima prova scritta d'italiano della durata di 6 ore; giovedì 19 giugno sempre dalle 8.30 inizierà la seconda prova d'indirizzo, della durata variabile a seconda delle materie; a partire da lunedì 23 giugno partiranno i colloqui orali.