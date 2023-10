Firmato a Roma il protocollo d'intesa tra Protezione Civile ed Uncem

È stato firmato nei giorni scorsi a Roma il protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e Uncem - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani. L'accordo, che nasce sulla spinta della direttiva sulla pianificazione discussa in Conferenza unificata e che significativamente viene formalizzato nella settimana nazionale della protezione civile, mira a creare le condizioni per una nuova centralità di comuni e comunità montane nella valorizzazione del territorio e nella gestione non strutturale del rischio, promuovendo nei cittadini comportamenti consapevoli.

"Questo accordo va nella direzione indicata dal Codice della Protezione Civile, che è quella di promuovere lo sviluppo delle comunità montane per la salvaguardia del patrimonio ambientale - ha affermato il capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio - . È un obiettivo che si può perseguire solo attraverso una sempre maggiore diffusione della cultura di protezione civile, perché non c'è salvaguardia e valorizzazione del territorio senza la consapevolezza dei rischi cui queste comunità sono esposte e la loro corretta gestione, che passa per percorsi di formazione aggiornati per gli amministratori locali e per una pianificazione che coinvolga attivamente i cittadini".