Ci sarà un buon medico....forse a Borgomanero

‘’Edilizia sanitaria: firmata a Roma l’assegnazione di 72 milioni di euro per gli ospedali di Alba, Bra e Borgomanero’’. L’assessore regionale alla sanita’, Luigi Icardi dichiara: ‘’Completato un percorso di grande importanza per la sanita’ territoriale’’.

L’ennesimo comunicato stampa auto-elogiante diramato dalla Regione Piemonte appare come una beffa per il Verbano Cusio Ossola, unica provincia che non avrà il suo ospedale nuovo, ma che intanto vede potenziare quello di Borgomanero. Che diverrà con Novara punto di riferimento anche per i pazienti del nostro territorio dove invece saranno ristrutturati due mezzi ospedali.

Ha ragione il consigliere ornavassese Marco Kregar che ha commentato la notizia ricordando che c’era già il progetto e il finanziamento per l’ospedale: tutto andato a monte perché, scrive ‘’c’era chi diceva che Ornavasso era troppo distante’’. Poi aggiunge: ‘’I soldi ci sono: ma li stanno utilizzando altrove’’.

Dal fallimento del progetto Piedimulera , al no all’ospedale a Ornavasso e all’area di Domodossola ne è passato di tempo. La nostra sanità continua a balbettare – lo ha ricordato ancora pochi giorni fa Augusto Quaretta – ma il guaio è che il futuro è ancora più buio. Forse la politica regionale è oggi più ‘vicina’ al Vco ma spesso ha amnesie allucinanti. Tranquilli, per curare le amnesie ci sarà certo un buon medico. Magari a Borgomanero.......