Crevoladossola, Daniele Facciola nuovo capogruppo di minoranza

Dopo le dimissioni della consigliera Romina Bravi, presentate nel mese di maggio, in comune di Crevoladossola è stato nominato il nuovo capogruppo di minoranza. Il sindaco, Giorgio Ferroni, aveva sollecitato la decisione attraverso una lettera inviata a tutti componenti della minoranza, che negli scorsi giorni hanno nominato come nuovo capogruppo Daniele Facciola. Si tratta dell’ultimo arrivo nel consiglio comunale di Crevoladossola, proprio in sostituzione della stessa Bravi. La sua elezione è stata ufficializzata durante l’ultima seduta consiliare.