A Villadossola il mondo dei motori abbraccia la solidarietà

Metti assieme Ossola amica dell’Ugi, i rally e il navigatore villadossolese Lello Natoli ……e viene fuori un momento di solidarietà.

Ce lo spiega lo stesso Lello Natoli che annuncia che il 10 novembre, in piazza mercato a Villadossola, davanti al bar Plaza, ‘’sarà organizzato un aperitivo che vedrà la presenza della vettura da rally per raccogliere fondi e sponsor per partecipare al prossimo rally ma anche per aiutare gli amici dell’Ugi, l’associazione dei genitori di bambini ammalati di tumore’’.

Sarà una giornata di sport e festa, con la presenza di bambini e genitori. Con loro Lello Natoli, ex consigliere comunale a Villa, grande appassionato di rally, che ha deciso di aderire a questa iniziativa con il suo pilota Alessandro Bocchio. Questo grazie all'associazione Ossola Amici dell'Ugi, che da alcuni anni è impegnata in iniziative solidali.