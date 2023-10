Un concorso letterario per valorizzare la storia delle miniere

Un concorso letterario, dedicato alla memoria di Walter Bettoni e rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio legato alle miniere. Lo ha indetto l'Associazione Figli della Miniera, con il patrocinio del giornale “Il Rosa” con l'obiettivo di valorizzare la storia dell’attività mineraria e aurifera nelle valli ossolane, in particolare in Valle Anzasca.

"Con questa iniziativa si vogliono cogliere, riunendoli in un unico evento, più obbiettivi: divulgare tra le giovani generazioni la storia e la cultura mineraria del nostro territorio, in particolare quella dell’ estrazione dell’oro in Valle Anzasca, presentare l’Associazione Figli della Miniera e le sue finalità al target più giovane del nostro territorio, ricordare la figura di Walter Bettoni, giornalista, scrittore di montagna, cofondatore dell'Associazione Figli della Miniera" - dicono dall'associazione. I bambini e i ragazzi potranno cimentarsi in diverse sezioni: favolistica/narrativa, scientifica/sperimentale, documentaristica/giornalistica e poesia.