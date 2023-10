Via al Premio letterario Info-point - Leggere le montagne 2023

È tutto pronto per la sesta edizione del Premio Info-Point - Leggere le montagne 2023 (Reading Mountain Info-Point Award 2023), indetta dall’Info-Point di Domodossola della Convenzione delle Alpi, gestito dall’Associazione Ars.Uni.Vco, in collaborazione con il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, il Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna, l’Ufficio Scolastico IX – ambito territoriale provinciale del Verbano Cusio Ossola e con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico. Gli sponsor dell’evento sono Gal Laghi e Monti del Vco, Unione Alta Ossola e Associazione Mario Ruminelli.

“La montagna e la fantasia” è il confermato titolo del Premio, che mira a coinvolgere i ragazzi delle classi terze delle Scuole secondarie di primo grado (13/14 anni) e di tutte le classi (dalla prima alla quinta) delle Scuole secondarie di secondo grado (oltre i 14 anni) del Verbano Cusio Ossola per l’anno scolastico 2023/2024, offrendo loro l’opportunità di compiere un percorso che li renda protagonisti nel prendersi cura del territorio e di tutti coloro che lo vivono. Si tratta di un concorso per testi inediti di narrativa in lingua italiana il cui tema deve essere legato alla qualità della vita nelle Alpi.

Confermata anche la distinzione del Premio in due categorie. Gli studenti e le studentesse delle classi terze delle Scuole medie partecipano al bando nella prima categoria, quella dei racconti fantastici o verosimili, che devono essere accompagnati da un’immagine. Si richiedono testi brevi e fantasiosi che abbiano le Alpi come ambientazione e che possano nascere da un binomio fantastico, da errori di ortografia, da giochi di parole, insalate di favole, interviste impossibili. I ragazzi di tutte le classi delle scuole superiori, invece, partecipano nella seconda categoria dal titolo “Le Alpi in un post”, dovendo raccontare ciò che sono le Alpi e come vengono vissute dai partecipanti, aggiungendo anche un’immagine rappresentativa.

Gli scrittori della montagna hanno più tempo per realizzare le loro opere: la scadenza infatti sarà lunedì 11 dicembre 2023, Giornata internazionale della Montagna, alle ore 11.

La giuria preposta alla valutazione delle opere si è ampliata grazie alla partecipazione di Federica Corda, Simone Fornara, Maurizio Gentilini, Anna Vittoria Rossano e Francesca Tonossi. Questi nomi si aggiungono ai consolidati giurati Alessandro Chiello, Alberto Poletti, Maria Giuliana Saletta, Claudio Zella Geddo, Mirko Zullo, insieme a Sara Antiglio e Antonella Di Sessa in qualità di rappresentanti dell’Ufficio scolastico IX Ambito territoriale provinciale del Vco.

Il premio per i primi cinque classificati di ogni categoria è Educational, un viaggio studio che per questa edizione porterà i ragazzi nella primavera del 2024 a vivere un’esperienza nella provincia del Vco insieme ad un’equipe di lavoro, tra cui i rappresentanti del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, per scoprire le specificità del nostro territorio e i punti che possono far riflettere sulla tematica della qualità della vita. In aggiunta ci sarà la pubblicazione digitale degli elaborati e quella sul Diario Amico dell’anno scolastico 2024/2025.