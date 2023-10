Giornata di preghiera per la pace: messa alla Madonna della Neve

Comunione e Liberazione aderisce all’invito del Patriarca di Gerusalemme dei Latini, cardinale Pizzaballa, a dedicare la giornata di martedì 17 ottobre alla preghiera, al digiuno e all’astinenza per la pace e la riconciliazione. Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, ha dichiarato: «Condividiamo profondamente le recenti parole di Papa Francesco: "Il terrorismo e gli estremismi non aiutano a raggiungere una soluzione al conflitto tra Israeliani e Palestinesi, ma alimentano l’odio, la violenza, la vendetta, e fanno solo soffrire gli uni e gli altri. Il Medio Oriente non ha bisogno di guerra, ma di pace, di una pace costruita sulla giustizia, sul dialogo e sul coraggio della fraternità".

Nell’esprimere vicinanza commossa alle molte persone innocenti che stanno vivendo momenti di enorme dolore e di morte, e senza dimenticare le responsabilità di chi aggredisce, ci sentiamo ancora più provocati a prendere coscienza del fatto che l’uomo non è in grado di salvarsi da sé e che solo Dio può donare la vera pace.

Ancorati all’amore infinito che Cristo, nascendo proprio in quella terra oggi così sofferente, ha donato a ogni essere umano come strada al compimento, offriamo a Lui nella preghiera ogni nostro piccolo ma necessario tentativo di costruire luoghi di dialogo e di fraternità, come ci chiede Francesco.

Aderiamo quindi, in unità con la Chiesa e con tutti coloro che desiderano davvero la pace, all’invito del cardinale Pizzaballa.»

A Domodossola martedì 17 ottobre alle 21 nella chiesa della Madonna della Neve sarà celebrata una Messa per invocare la pace nel mondo