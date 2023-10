Parlare del trattamento di rimozione verruche intanto significa parlare di un argomento che interessa molte persone che ne avranno bisogno per vari motivi, e soprattutto la prima cosa da specificare è che non è un caso che si si faccia riferimento alle verruche parlando al plurale visto che ce ne stanno di vari tipi ognuna delle quali con delle caratteristiche diverse e questo farà la differenza, come vedremo all'interno dell'articolo, anche rispetto alle soluzioni per rimuoverle.

In linea generale queste verruche sono delle piccole escrescenze ruvide color pelle e possono comparire su varie parti del corpo, anche se poi nella maggioranza dei casi si è notato che compaiono in primis sui piedi e sulle mani, mentre in altre specifiche circostanze potrebbero comparire anche in altre parti del corpo.

Genericamente sono indolori con l'eccezione di quando compaiono appunto sui piedi o meglio nella pianta del piede, e a quel punto si potrebbe sentire molto dolore per via della pressione.

Le distinzioni che facciamo rispetto alle verruche riguardano in primis parte del corpo dove compaiono e ad esempio parlavamo delle mani e in quel caso parleremo di verruche palmare oppure per quanto riguarda i piedi parleremo di verruche plantari, perché localizzate appunto sulla pianta del piede.

In ogni caso le verruche più diffuse a prescindere dalla parte del corpo dove si sviluppano sono quelle dette comuni o volgari che hanno una forma tondeggiante anche regolare e possono comparire in tante parti del corpo, magari a seguito di traumi e si estendono ovunque.

Così come esistono poi quelle plantari e che sono anch'esse abbastanza diffuse, e in ogni caso per quanto riguarda la diagnosi dovrà essere il nostro dermatologo di fiducia quando ci fa una prima visita specialistica a provare a raschiare lo strato superiore della papula, perché il suo obiettivo è capire se ci sono dei vasi sanguigni coagulati o punti scuri.

A quel punto poi potrebbe decidere di rimuovere una piccola parte per inviarla in laboratorio, che comunque è sempre la prassi che i medici portavano avanti per verificare che non ci siano questioni più gravi rispetto alle quali intervenire con urgenza.

Per scegliere un trattamento di rimozione verruche efficace una diagnosi corretta fa la differenza

Una cosa molto importante da prendere in considerazione quando si parla di verruche è che le stesse possono essere provocate da un virus, e parliamo di persone che frequentano luoghi dove c'è un afflusso continuo e dove c'è molto contatto e parliamo di piscine o saune, e parliamo anche di persone che hanno un sistema immunitario già in partenza da debole, e quello non le aiuta.

Ci sono medici dermatologi che sostengono che il contagio arrivi tramite lesioni cutanee con delle manifestazioni cliniche che possono comparire anche dai due ai sei mesi dopo il contagio, e in realtà quello che fa la differenza in positivo è sempre la prevenzione quando ci troviamo in quei contesti che abbiamo menzionato prima, e avevamo fatto solo degli esempi, dove c'è un contatto costante tra le persone.