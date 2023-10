Opinioni su Degiro: Cosa Offre Questo Broker ai Trader Italiani?

Come spesso accade nel mondo del trading, ogni mese nuovi broker entrano in scena e offrono servizi sempre più innovativi. In questo panorama affollato, uno dei nomi che si è fatto strada fra i trader italiani è Degiro. Ma cosa offre esattamente questo broker ai suoi clienti?

In questo articolo analizzeremo le opinioni su Degiro e cercheremo di capire se è davvero la scelta giusta per gli investitori italiani. Dalle recensioni dei clienti ai vantaggi e svantaggi, scopriremo il vero volto di questo broker.

Con Quale Intento Nasce Questo Operatore

Fonte: Unsplash.com

stituito nel 2008, Degiro emerge con la missione di democratizzare il mondo degli investimenti. Originario dei Paesi Bassi, questo intermediario ha introdotto un cambiamento significativo nell'industria con la sua piattaforma user-friendly e costi competitivi. Le varie opinioni sull’operatore sottolineano l'impegno dell'azienda nel fornire un servizio di qualità e un'ampia scelta di ETF a costi contenuti.

Le Principali Caratteristiche della Piattaforma

Degiro, con la sua piattaforma pluripremiata, è diventato un punto di riferimento per i trader italiani grazie a una serie di vantaggi chiave. A primo impatto, le commissioni incredibilmente basse appaiono immediatamente come un fattore distintivo.

Risulta innanzitutto possibile investire in azioni e ETF a costi ridotti, un aspetto particolarmente apprezzato dagli investitori che cercano di massimizzare i loro rendimenti.

Inoltre, l'operatore offre un'ampia gamma di prodotti finanziari, consentendo agli investitori di diversificare il proprio portafoglio. I conti più avanzati, Trader e Day, sbloccano un numero ancora maggiore di opportunità di investimento.

Infine, questa azienda garantisce un accesso senza precedenti ai mercati globali. Gli utenti possono acquistare azioni ed ETF da diverse borse in tutto il mondo, ampliando ulteriormente le loro opzioni di investimento.

La combinazione di commissioni basse, una vasta gamma di prodotti finanziari e l'accesso ai mercati globali rende Degiro una scelta attraente per i trader italiani. Il fatto che non ci siano commissioni sul trading di ETF è un altro motivo per cui l’azienda continua a guadagnare popolarità tra gli investitori.

Un’Applicazione con Margini di Miglioramento

Nonostante Degiro sia un broker popolare tra gli investitori, ci sono aree in cui potrebbe migliorare. Uno dei principali punti di critica è la mancanza di supporto per alcune funzionalità avanzate che i concorrenti offrono. Ad esempio, non fornisce strumenti avanzati di analisi tecnica o fondamentale e non dispone di un'app mobile completa.

Inoltre, un numero minoritario di utenti su Trustpilot lamenta tempi di risposta prolungati da parte del servizio clienti durante periodi di alto volume di negoziazione. Questo può essere frustrante per gli investitori che necessitano di assistenza immediata.

Un altro aspetto che potrebbe migliorare è la formazione degli investitori. Mentre il sito offre una serie di guide e tutorial, la sua offerta formativa è limitata rispetto ad altri broker. Un maggiore impegno in questo settore potrebbe aiutare le persone a fare scelte più informate.

Infine, nonostante le commissioni basse, alcuni costi potrebbero non essere immediatamente evidenti. Ad esempio, vi sono tariffe associate al prelievo di fondi e alla conversione di valute che potrebbero sorprendere alcuni investitori.

Riassumendo, mentre l’app offre indubbi vantaggi, ci sono aree in cui potrebbe migliorare, come il supporto per le funzionalità avanzate, il servizio clienti, l'educazione degli investitori e la trasparenza dei costi. Questi aspetti, se affrontati con professionalità, potrebbero migliorare ulteriormente l'esperienza complessiva di navigazione.

L'Esperienza del Servizio Clienti

Fonte: Unsplash.com

Il servizio clienti è un elemento fondamentale per qualsiasi broker, tanto da meritare, a nostro avviso, una sezione a parte nella nostra analisi. Con alcune eccezioni, gli utenti apprezzano il sistema di gestione fiscale efficiente e la risposta tempestiva alle richieste.

Rispetto ad altre piattaforme, Degiro ha dimostrato un impegno notevole nel rispondere a recensioni negative, con una percentuale di risposta dell'86%. Questo suggerisce che l'azienda è attenta al feedback dei clienti e si sforza di migliorare continuamente i propri servizi.

Tuttavia, non tutte le recensioni sul servizio clienti sono lusinghiere, come già accennato. Alcuni utenti hanno lamentato la scarsa attenzione rivolta al trader e tempi di risposta eccessivamente lunghi in determinate condizioni.

In sintesi, il supporto alla clientela riceve generalmente un feedback positivo, sebbene ci siano aree in cui potrebbe migliorare. L'attenzione al cliente, la tempestività delle risposte e la gestione delle richieste sono aspetti cruciali che potrebbero essere ulteriormente sviluppati per migliorare l'esperienza complessiva degli utenti.

Gli Strumenti di Supporto all’Utente

L’azienda si distingue nella panoramica dei broker online per la sua varietà di strumenti di trading. La piattaforma offre accesso a dati in tempo reale, un vantaggio significativo per gli investitori che necessitano di informazioni aggiornate per prendere decisioni informate.

Alcuni concorrenti, specialmente per quanto riguarda la Borsa Italiana, tendono a fornire dati con un ritardo di 15 minuti. Sebbene questa caratteristica non crei particolari ostacoli agli utenti che possiedono un orientamento di medio e lungo periodo, può essere un inconveniente per chi preferisce operare a breve termine.

La piattaforma Webtrader è apprezzata per la sua interfaccia intuitiva, rendendo ogni operazione accessibile anche agli investitori meno esperti. Gli utenti possono facilmente acquistare e vendere azioni, ETF e altri prodotti finanziari con pochi click.

Risulta importante, inoltre, menzionare l’app mobile dell’azienda, che consente agli investitori di gestire il proprio portafoglio, operando ovunque si trovino. Questa flessibilità è particolarmente apprezzata dai trader più giovani, sempre più abituati a operare in mobilità.

Tuttavia, nonostante la sua vasta gamma di strumenti, il sito non offre funzionalità avanzate relative all'analisi tecnica o fondamentale, una mancanza che potrebbe non soddisfare gli investitori più esigenti.

Il Nostro Giudizio

In sintesi, Degiro emerge come un affidabile intermediario finanziario con un'ampia offerta di prodotti. Nonostante l'assenza di strumenti avanzati di analisi e la necessità di migliorare alcuni servizi, l'azienda rappresenta un'opzione valida per diversi profili di investitore.

In Europa, questo sito web si sta affermando sempre di più come un broker accessibile e conveniente. Il Vecchio Continente ha, al momento, maggiori restrizioni rispetto al mercato USA ma, grazie a piattaforme come questa, i cittadini europei possono accedere alle stesse opportunità di chi opera negli USA.