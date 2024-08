Nella settimana di Ferragosto aperture straordinarie della mostra "I tempi del bello"

Prosegue la mostra “I tempi del bello” allestita a Palazzo San Francesco a Domodossola,: inaugurata il 18 luglio è visitabile fino al 12 gennaio 2025. Un appuntamento imperdibile anche per chi trascorrerà la settimana di Ferragosto in città. La mostra è stata ideata e curata da Antonio D’Amico, Stefano Papetti e Federico Troletti ed è realizzata grazie alla collaborazione tra il comune di Domodossola, il Museo Bagatti Valsecchi di Milano e la Fondazione Angela Paola Ruminelli. Il progetto gode del patrocinio della regione Piemonte e del fondamentale sostegno di Morgran Italia S.r.l., Findomo S.r.l., Ossolanews e lo Studio ABC di Domodossola.

L'esposizione offre un viaggio attraverso i secoli, mostrando il costante riferimento ai modelli e ai valori formali e spirituali della classicità. Con opere di celebri artisti come Rubens, Carracci e Guido Reni, passando per Pompeo Batoni e Canova, fino ai contemporanei Funi, Sironi, De Chirico e Magritte, la mostra mette in luce l'influenza duratura della statuaria classica romana.

La mostra rimane aperta anche nella settimana di Ferragosto, con aperture straordinarie. L’esposizione è infatti aperta, come di consueto, dal giovedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Questa settimana sarà visitabile anche il martedì e il mercoledì, 13 e 14 agosto, negli stessi orari.