"Pittori siamo noi": cresce l'iniziativa di Ornella Margaroli che riunisce gli artisti amatoriali

Buoni risultati di crescita per il gruppo Facebook fondato da Ornella Margaroli - residente a Coimo di Druogno, già allieva dello scultore A. Mandelli di Olgiate Olona e con vari corsi seguiti presso la Scuola Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore - nell’anno 2021, con lo scopo di riunire e confrontare le persone appassionate d'arte, come passatempo, durante il forzato distanziamento con le restrizioni del periodo post-covid. Un angolo virtuale tutto dedicato agli artisti e agli interessati al mondo dell'arte.

La peculiarità del gruppo, chiamato “Artisti principianti dilettanti e non solo…pittori siamo noi!!”, è la presenza sia di artisti nazionali che di livello internazionale, ognuno con le più svariate tecniche di esecuzione e caratteristiche stilistiche. Ogni anno viene svolta dalla commissione interna l’attestazione delle opere migliori dell’anno corrente fra quelle pubblicate e l’impegno profuso dagli artisti partecipanti. Per il futuro l’idea, dopo essere finalmente tornati alla normalità, sarebbe quella di poter passare da questo spazio virtuale ad organizzare una giornata con un vero e proprio meeting dove potersi incontrare di persona e con l’occasione di portare ognuno una propria opera e poter passare dei momenti in compagnia discutendo d’arte in allegria.