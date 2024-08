Doppio appuntamento per "Musica in quota" nella settimana di ferragosto

Dopo il grande successo della tappa in Valle Formazza, la rassegna musicale "Musica in Quota" prosegue con due appuntamenti per gli amanti della musica e della montagna. Mercoledì 14 agosto e sabato 17 agosto, le vette delle Alpi Ossolane si trasformeranno in palcoscenici all'aperto, pronti ad accogliere i partecipanti per un'esperienza tra natura e note.

Il primo evento, mercoledì 14 agosto, vedrà protagonista la band pop-rock ossolana Pentagrami che si esibirà presso il Rifugio Gattascosa, all'Alpe Monscera, in Valle Bognanco. L'evento, noto come il concerto speciale della vigilia di Ferragosto, si svolgerà a 2000 metri di altitudine e offrirà al pubblico un repertorio di grandi successi della musica italiana, da De André a Vasco Rossi, senza dimenticare brani originali che hanno raggiunto riscontri nazionali e internazionali.

Il secondo appuntamento, sabato 17 agosto, porterà i suoni folk irlandesi dei Keily’s Folk all'Alpe Aleccio, in Valle Antigorio. Questa band, originaria di Ivrea, combina melodie tradizionali con influenze rock, offrendo un mix unico di violino, tin whistle e chitarre elettriche che promette di incantare gli ascoltatori ai 1450 metri dell'alpeggio.

In caso di maltempo i concerti saranno annullati. Il programma completo della stagione 2024 è online sul sito web www.musicainquota.it.