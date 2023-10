Il Governo ha approvato una legislazione preliminare per la promozione delle zone montane

Nella giornata di lunedì 23 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera ad una legislazione dedicata alle zone montane. L’europarlamentare domese Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega e Consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli, ha rilasciato un comunicato in merito.

"Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera preliminare a una legislazione fondamentale per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, colmando una lacuna normativa e affrontando le disparità territoriali – dichiara Alessandro Panza, che ha partecipato alla stesura del testo prima con il Ministro Gelmini e poi in qualità di Consigliere per la Montagna del ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli. “La legge mira a una definizione chiara di montagna, che rappresenta oltre il 35% del territorio nazionale, e ad affrontare sistematicamente le disparità territoriali. Le misure proposte includono la tutela dei diritti civili e sociali, assicurando servizi essenziali come istruzione e sanità. Sono previsti incentivi per lo sviluppo economico e il ripopolamento, con uno stanziamento annuale di circa 100 milioni di euro, in aggiunta ai fondi già destinati dal FOSMIT.

Il testo è in attesa di esame nella Conferenza Unificata e successivamente sarà sottoposto al Consiglio dei Ministri e alle Camere per l'approvazione definitiva – commenta soddisfatto Panza - Ringrazio il Ministro Calderoli per l’impegno profuso nel portare a termine questo documento che conferma l'impegno del Governo nel riconoscere e affrontare le specifiche sfide delle zone montane, contribuendo a costruire un futuro più equo per tutte le regioni italiane".