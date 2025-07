Cambio al vertice della Compagnia della Guardia di Finanza di Domodossola

Presso la caserma “Simonetta” di Verbania, alla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Antonello Reni, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento alla carica di Comandante della Compagnia di Domodossola tra il Cap. Mauro Maietta ed il Ten. Matteo Trovero.

Il Capitano Maietta, destinato al Comando 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo, dopo tre anni di intenso lavoro cede il comando al Tenente Trovero. Il nuovo Comandante della Compagnia, nato ad Ivrea (TO) 28 anni fa, ha frequentato il corso ordinario presso l’Accademia della Guarda di Finanza dal 2017 al 2022 per poi ricoprire l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo presso il Gruppo di Udine, distinguendosi in importanti attività di Polizia Giudiziaria.

Il Colonnello Reni ha rivolto al Capitano Maietta l’apprezzamento per la collaborazione fornita nel periodo trascorso in Ossola e per i risultati di servizio conseguiti, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni ed ha formulato al nuovo Comandante della Compagnia di Domodossola i migliori auspici per l’assunzione del nuovo incarico, invitandolo a profondere il massimo impegno nell’attività operativa al servizio della comunità Ossolana.