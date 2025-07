Il Piemonte in prima linea contro il divario digitale montano: 4 milioni per la connessione nelle valli

La Regione Piemonte si prepara a compiere un passo importante per colmare il divario digitale che ancora oggi penalizza le aree montane. Lo fa attraverso un investimento concreto di 4 milioni di euro, provenienti dai fondi nazionali per la montagna e regionalizzati, destinati a migliorare la copertura telefonica e digitale in molti territori oggi completamente scollegati.

A guidare l’iniziativa è l’Assessore regionale alla Montagna, Marco Gallo, che ha annunciato la destinazione delle risorse per affrontare una delle criticità più sentite da cittadini, imprese e amministrazioni locali dei territori alpini. Il Piemonte diventa così la prima Regione alpina ad attivare un intervento strutturato su questo fronte.

"È un segnale per dare segnali", sottolinea Roberto Colombero, presidente di Uncem Piemonte, evidenziando il valore simbolico e pratico di questa scelta. "Stiamo lavorando insieme alla Regione per definire le priorità e avviare un percorso che coinvolga anche gli operatori telefonici e i Ministeri competenti, come quello agli Affari regionali, allo Sviluppo economico e al Dipartimento per la trasformazione digitale. Solo attraverso un’azione coordinata si potrà colmare l’isolamento tecnologico che affligge molte valli".

Colombero ribadisce la necessità di un approccio sovracomunale alla gestione dei fondi del PNRR, che stanno già contribuendo a migliorare l’indice europeo di digitalizzazione. Ma avverte: "Non possiamo affidarci solo ai fondi pubblici. Serve anche un impegno concreto da parte degli operatori privati per investire nelle aree interne, dove il mercato da solo non arriva".

Tra i progetti di riferimento ci sono il Piano Italia 5G e il Piano Italia 1 Giga, strumenti strategici che possono essere efficacemente integrati con l’intervento regionale per costruire un sistema infrastrutturale digitale anche in contesti complessi come quelli alpini.

"L’obiettivo – conclude Colombero – è arrivare a una mappatura completa delle aree prive di segnale e individuare, caso per caso, le soluzioni tecnologiche più efficaci. Uncem continuerà a monitorare e a collaborare affinché il Piemonte diventi un modello nazionale nella lotta al digital divide montano".