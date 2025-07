Cst Novara Vco, tutti i bandi aperti per il mese di luglio

Il Centro Servizi per il Territorio Novara Vco segnala i bandi pubblicati nel mese di luglio 2025 in diverse aree tematiche. Questi i bandi attivi; in allegato i regolamenti completi di ciascun bando.

Bando “Sport e disabilità”: promosso dalla provincia di Novara per favorire e sostenere la pratica sportiva delle persone con disabilità attraverso interventi, servizi e iniziative che favoriscano l’integrazione, l’aggregazione e il miglioramento della condizione psicofisica delle persone con disabilità e contrastare i fenomeni discriminatori. Scadenza 8 agosto.

Bando “Otto per mille a gestione diretta statale”: per l’anno 2025 sono ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille destinata allo Stato per categorie specifiche quali assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, calamità naturali, fame nel mondo, conservazione dei beni culturali, recupero delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche. Scadenza 30 settembre.

Bando “Armonia e rispetto per il benessere e i diritti degli animali”: sostiene progetti che contribuiscano allo sviluppo sostenibile delle popolazioni dei paesi meno sviluppati, promuovano la coesistenza tra animali e uomini nel rispetto dei diritti di entrambi, promuovano la cultura della biodiversità. Scadenza 31 luglio.

Bando “GenP - Giovani che partecipano”: saranno selezionate organizzazioni che si siano particolarmente distinte per il coinvolgimento permanente di giovani under 35 nei loro organi di amministrazione e che, nella progettazione e nella realizzazione dei loro progetti o iniziative, abbiano previsto modalità per incentivare la partecipazione giovanile. Scadenza 14 settembre.

Bando per la “prevenzione delle dipendenze patologiche nei giovani”: l’obiettivo è la selezione di progetti, servizi, attività o comunità educative volte alla prevenzione delle dipendenze patologiche da sostanze stupefacenti e digitali rivolte in particolare ai giovani. Scadenza 25 luglio.