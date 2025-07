Sosta a pagamento, cambiano le regole per le sanzioni

Con l’estate 2025 entrano in vigore nuove disposizioni in materia di sanzioni per la sosta a pagamento. Il Corpo di Polizia Locale di Domodossola ha diffuso una nota informativa per chiarire le recenti modifiche normative introdotte dalla Legge 177 del 25 novembre 2024, che interviene sul Codice della Strada con significativi cambiamenti alle sanzioni per mancato o insufficiente pagamento del parcheggio.

Tra le principali novità, spicca la nuova regola per cui la sanzione viene maggiorata dell’importo della tariffa giornaliera evasa, fissata nel caso di Domodossola a 6 euro.

La norma e le indicazioni del Ministero

L’articolo 24 della L. 177/2024 modifica il comma 15 dell’articolo 7 del Codice della Strada e introduce il nuovo comma 15.1, che stabilisce:

“La sanzione è maggiorata di un importo pari alla tariffa corrispondente all’intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l’accertamento.”

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 19441 del 25 giugno 2025, ha chiarito che lo sconto del 30% per pagamento entro 5 giorni (ex art. 202 del CdS) si applica solo alla sanzione, non alla maggiorazione corrispondente alla tariffa non pagata.

Esempi pratici: cosa cambia per gli utenti

Per aiutare i cittadini a comprendere meglio l’impatto delle nuove regole, il Comune ha fornito una serie di esempi pratici:

1. Mancato pagamento integrale della sosta

Sanzione base : da € 42,00 a € 173,00

Pagamento entro 5 giorni : € 29,40

+ Tariffa giornaliera : € 6,00

Totale da pagare: € 35,40

2. Pagamento insufficiente, con accertamento entro il 10% del tempo pagato

NESSUNA SANZIONE (comma 15, lett. a)

3. Pagamento insufficiente, con accertamento oltre il 10% e fino al 50%

Sanzione ridotta del 50% : € 21,00

Pagamento entro 5 giorni : € 14,70

+ Tariffa giornaliera : € 6,00

Totale da pagare: € 20,70

4. Pagamento insufficiente, con accertamento oltre il 50%

Sanzione piena : € 42,00

Pagamento entro 5 giorni : € 29,40

+ Tariffa giornaliera : € 6,00

Totale da pagare: € 35,40





Nota del Comune: La sanzione in caso di pagamento parziale (oltre il 50% del tempo) risulta identica a quella del mancato pagamento totale. Una distorsione che solleva dubbi di equità e potrà essere oggetto di ricorsi.

Notifiche e costi accessori

I verbali saranno notificati come di consueto tramite servizio postale, con spese a carico dell’utente. Tuttavia, è possibile risparmiare scegliendo la notifica digitale, attraverso la piattaforma SEND e l’app IO.

Conclusioni

Il Corpo di Polizia Locale di Domodossola evidenzia come la complessità delle nuove norme possa diventare fonte di incomprensioni e contrasti con l’utenza. Proprio per questo motivo, si è scelto di diffondere questa nota informativa per rendere più chiari i cambiamenti introdotti dalla normativa nazionale.